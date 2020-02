IMiGW zanotował najsuchszy styczeń od prawie 50 lat. Ceny żywności pójdą w górę?

Ekspert: suszę rolniczą notujemy praktycznie co roku od 39 lat

Problem monitoruje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do żeglugi wody na razie nie braknie, ale gospodarka na tym ucierpi. A prognozy i obserwacje są niepokojące. - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zanotował najsuchszy styczeń od prawie 50 lat. To jest bardzo niespotykane wydarzenie, co może nas już teraz kierunkować na poważną suszę latem - mówi Michał Kania, dyrektor biura prasowego MGMiŻŚ.

A susza to realne straty. Mniej wody to wyższe ceny żywności. - Na żywność przeciętnie wydaje się w Polsce około 20 procent dochodu. Wyraźny wzrost cen żywności oczywiście odczują wszyscy, a zwłaszcza ubożsi - tłumaczy ekonomista Witold Orłowski.

Wzrost cen żywności o kilkadziesiąt procent to zagrożenie realne. I nie pomoże tu żaden import, bo i zagranicą jest problem z ociepleniem klimatu. - W Szwecji na przykład średnia temperatura stycznia przekroczyła normę o 10 stopni. W Helsinkach w Finlandii tylko dwa dni leżał śnieg. A to śnieżne miasto - mówi dr hab. Bogdan Chojnicki z katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.