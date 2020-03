ING: Koronawirus może odjąć 0,5-1 pkt proc. ze wzrostu polskiego PKB w 2020 r.

Jak napisali w tygodniku ekonomiści banku ING, koronawirus wpłynie na polską gospodarkę poprzez chwilowe załamanie popytu na turystykę i usługi rynkowe, długotrwałe zmniejszenie skłonności do wydatków i inwestycji, zakłócenia dostaw. Ich zdaniem łącznie może odjąć 0,5-1 pkt proc. od wcześniejsze prognozy PKB, to jest 2,9 proc. rok do roku w 2020 r.

Autorzy spodziewają się, że epidemia koronawirusa będzie wpływała przede wszystkim na obniżenie inflacji. Obawy wokół epidemii będą miały skutki inflacyjne, ale także dezinflacyjne; dominować będą te drugie, w szczególności załamanie cen ropy - wskazano.

Ekonomiści ING szacują, że gdyby ceny ropy zostały na poziomie 35 dol. a baryłkę, odejmie to od inflacji około 0,7 pkt. proc., co oznacza, że już w kwietniu inflacja wraca poniżej 3,5 proc. rok do roku, a średnia w całym roku wyniesie 3,3 proc. rdr. Dotychczasowe założenia ING co do tegorocznej inflacji mówiły o 3,9 proc.