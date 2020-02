Inspekcja handlowa o naczyniach żaroodpornych: Prawie połowa nie spełnia wymagań

View this post on Instagram

SuperDrob: Trendy wegetariańskie nie zachwieją spożyciem mięsa - Wśród całego wyboru mięs kurczak wydaje się najlepszy. Ma najmniej tłuszczu, jest najłatwiejszy w przygotowaniu. Tak więc nie wydaje mi się żeby trendy wegetariańskie zachwiały spożyciem mięsa w przewidywalnej dla nas przyszłości - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jarosław Kowalewski, członek zarządu ds. strategii i rozwoju w firmie SuperDrob. #superdrob #drob #kurczaki #mieso #trendykulinarne #modanajedzenie #wegetarianie #wege #zamienniki #sprzedaż #handel #branzahandlowa #branzamiesna #branzaspozywcza #portalspozywczy