Jak koronawirus może wpłynąć na polsko-chiński handel żywnością?

– Konsekwencją polityki władz chińskich na zagrożenie koronawirusem było ograniczenie aktywności gospodarczej – zwłaszcza w prowincjach najbliższych Hubei. Po okresie świątecznym związanym z chińskim nowym rokiem nie otwarto fabryk czy budynków użyteczności publicznej, aby spowolnić przenoszenie się wirusa. Oznacza to, że produkcja dóbr, w tym żywnościowych, istotnie się zmniejszyła – mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

– Z drugiej jednak strony, nabywanie dóbr też jest utrudnione. Procedury zakupu są bardzo restrykcyjne i kupuje się dobra pierwszej potrzeby – dodaje.

– Należałoby więc zadać sobie pytanie, czy wobec powyższego, istnieje deficyt dóbr żywnościowych na rynku. W świetle ostatnich informacji, nie. Wiemy, że problemem są półprodukty przemysłowe, ale już nie żywność. Po części dlatego, że okres świąteczny sprzyjał akumulowaniu dóbr zarówno przez hurtowników, detalistów i konsumentów. To czynnik, który ogranicza przestrzeń do spekulacji – tłumaczy ekspertka.

– Mówi się jednak, że ostatnie dni są kluczowe, z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ ograniczenia w transporcie dotyczą drobiu – jako potencjalnie przenoszącego wirusa – ale i pasz. Przypomnijmy, że niezależnie od COVID-19, Chiny zmagają się z konsekwencjami ASF, co czyni sytuację jeszcze trudniejszą. Po drugie, pytanie, czy zasiewy odbędą się na czas. Po trzecie, brakuje pracowników, ponieważ ludzie się nie przemieszczają – wyjaśnia.

Ekspertka tłumaczy, że eksport do Chin polskich dóbr jest bardzo umiarkowany, a produkty rolno-spożywcze to margines. – Z danych Massachusetts Institute of Technology (MIT) wynika, że łączna wartość dóbr eksportowanych do Chin z Polski w 2017 wyniosła 2,6 mld USD, z czego produkty odzwierzęce stanowiły 2.6% (z czego prawie 80% to serwatka i mleko; mięso i nabiał mają marginalne znaczenie - chociaż ASF na pewno wpłynie na dane za 2019), żywność przetworzona - 1.5% (przede wszystkim słód, słodycze, alkohole), a mrożone warzywa i owoce, soki, skrobia i herbata - 0.5% – informuje Sonia Buchholtz.

– Zwiększenie zapotrzebowania na polskie dobra eksportowe byłoby dla polskich producentów szansą, ale z trzema zastrzeżeniami. W skali rynku chińskiego to nawet nie kropla w morzu, a mobilizacja znacznych zasobów – z perspektywy całej gospodarki – jest chyba poza zasięgiem. Nieliczne z tych dóbr mają znamiona dóbr pierwszej potrzeby. Z perspektywy pojedynczych firm krótkookresowe wejście na rynek chiński może nie być warte kosztów transakcyjnych, jakie z tym są związane – wyjaśnia przedstawicielka Konfederacji Lewiatan.

– Ponadto po okresie intensywnej wojny handlowej Chiny i USA podpisały porozumienie o redukcji ceł. Tu z pewnością jest przestrzeń do intensyfikacji wymiany handlowej, co potencjalnie zmniejsza rolę Polski – podsumowuje Sonia Buchholtz.