Jak wyglądają przygotowania do świat w branży logistyki żywności?

- Okres przedświąteczny to tradycyjnie już w Polsce okres wzmożonych zakupów. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększony ruch w restauracjach QSR, a zatem większą sprzedaż do naszych klientów. Przygotowujemy się zatem zarówno pod kątem odpowiedniego zarządzania zapasem, jak i dostosowania floty do zwiększonej liczby dostaw do restauracji - mówi Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska.