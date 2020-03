Jaka jest rola oprogramowania open source, a jaka zamkniętych rozwiązań?

W tym roku Red Hat postanowił zbadać, jak zmieniły się plany szefów działów informatycznych i wykorzystanie oprogramowania open source. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 950 szefów działów informatycznych w czterech regionach świata. Respondenci musieli mieć pewną znajomość oprogramowania korporacyjnego open source, a oprogramowanie Linux w ich przedsiębiorstwie musiało stanowić co najmniej 1% udziału. Niekoniecznie zaliczali się oni do klientów Red Hat, nie wiedzieli też o tym, że to firma Red Hat stała za badaniem. Pozwoliło to uzyskać bardziej autentyczne i szersze informacje o prawdziwym statusie korporacyjnego oprogramowania open source. Dane zebrano w 11 krajach, gdzie łącznie przeprowadzono 950 ankiet.

Oto niektóre kluczowe wnioski z raportu The 2020 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report:

- Korporacyjne oprogramowanie open source odgrywa coraz bardziej strategiczną rolę, podczas gdy oprogramowanie zastrzeżone traci na znaczeniu.

- Przetwarzanie w chmurze i korporacyjne oprogramowanie open source rozwijają się w tym samym tempie.

- Szefowie działów informatycznych wybierają oprogramowanie open source ze względu na jego wysoką jakość.

- Bezpieczeństwo to obszar, w którym szefowie działów informatycznych najczęściej używają oprogramowania open source.

Oprogramowanie open source kształtuje strategię

O dużej roli oprogramowania open source świadczą same liczby: 95% respondentów (w porównaniu z 89% w zeszłym roku) stwierdziło, że oprogramowanie open source odgrywa znaczącą rolę w ogólnej strategii ich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania korporacyjnego.

Szefowie działów informatycznych nie tylko wdrażają oprogramowanie open source, lecz także pozytywnie postrzegają inne firmy, które z niego korzystają. Respondenci byli zdania, że korporacyjne otwarte oprogramowanie jest wdrażane przez najbardziej innowacyjne firmy (uważało tak 86% ankietowanych).

Oczekuje się, że w ciągu następnych dwóch lat użycie korporacyjnego oprogramowania open source wzrośnie, natomiast popularność oprogramowania zastrzeżonego spadnie. W zeszłym roku ponad połowa (55%) oprogramowania używanego przez naszych respondentów stanowiło to zastrzeżone. W tym roku odsetek ten spadł do 42%, a według respondentów za dwa lata spadnie do 32%. Z kolei korporacyjne oprogramowanie open source posiada obecnie 36% udział w ich przedsiębiorstwach, a szefowie działów informatycznych spodziewają się, że w ciągu dwóch lat odsetek ten wzrośnie do 44%.

Korporacyjne oprogramowanie open source i chmura hybrydowa