Japonia jest strategicznym partnerem Polski w Azji

Uczestników spotkania w polskiej ambasadzie powitał ambasador RP w Japonii Paweł Milewski, który przypomniał, że w 2019 roku obchodzone było 100-lecie nawiązania przez Polskę i Japonię stosunków dyplomatycznych.

"Wizyta pana premiera przypada na samym początku nowego roku i nowego stulecia stosunków polsko-japońskich. Głęboko wierzę, iż będzie ona bardzo ważnym wydarzeniem otwierającym nowy rozdział w relacjach dwustronnych strategicznego partnerstwa" - mówił Milewski.

Premier Morawiecki przypomniał, że Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Japonią tuż po odzyskaniu niepodległości, a oba kraje były w bliskich relacjach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

"Dzieli nas tylko jeden kraj, wprawdzie dość duży, ale musimy mieć na uwadze to, że czasami warto strategicznie współpracować właśnie po to, żeby w odpowiedni sposób móc prowadzić te relacje wobec tego dużego kraju, który i dzisiaj sprawia od czasu do czasu niektórym pewne problemy" - mówił Morawiecki.

Przypominał, że przed odzyskaniem niepodległości Japonię odwiedzili zarówno Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski, co - jak dodał - przyczyniło się także do uniezależnienia Polski od Rosji.

Premier przypomniał również postać Bronisława Piłsudskiego, badacza kultury Ajnów oraz franciszkanina brata Zenona, który opiekował się dziećmi po tragedii Nagasaki. Morawiecki zaznaczył, że Polacy są natomiast wdzięczni za pomoc dla ponad 1000 sierot polskich, które zostały na Syberii po tułaczce i zamordowaniu rodziców wielu z nich przez bolszewicką Rosję.

Morawiecki zaznaczył, że od początku nawiązania relacji między Polską a Japonią żywe są kontakty w dziedzinie kultury, a polscy kompozytorzy cieszą się w Japonii dużym uznaniem.

Szef rządu podkreślał także strategiczną rolę partnerstwa z Japonią. "Cieszę się, że Japonia jest jednym z głównych partnerów Polski w rejonie Azji i Pacyfiku, jest partnerem absolutnie strategicznym, bo podobnie jak Polska przez ostatnie lata, wielki, żyła w cieniu Rosji. Dziś na pewno dużym wyzwaniem dla Japonii jest rosnąca potęga Chin, ale też Rosja" - mówił Morawiecki.

"Widać wyraźnie, że jakkolwiek jesteśmy od siebie daleko, to dużo więcej nas łączy, niż cokolwiek by mogło nas dzielić w tym wymiarze strategicznym" - dodał.

Zdaniem Morawieckiego Polska stworzyła obecnie jedne z najlepszych warunków dla biznesu i inwestorów i przekonywał, że Polska oferuje nie tylko dobre warunki do inwestowania, ale też stabilność polityczną i możliwość wejścia na rynek UE.