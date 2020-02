Just Eat inwestuje w pudelka z wodorostów

Nowe opakowania to wynik współpracy Just Eat z producentem opakowań Notpla. Wyściółka pudełek zrobiona jest z wodorostów, a samo opakowanie - z pulpy z drewna i trawy, bez dodatku żadnych substancji syntetycznych. Opakowanie jest odporne na tłuszcz i wodę, nie mięknie więc i nie rozpuszcza się pod ich wpływem. I, co najważniejsze, w 100 proc. nadaje się do recyklingu; całkowicie rozkłada się w ciągu czterech tygodni np. w domowym kompostowniku.

Stosując nowe opakowania Just Eat chce zmniejszyć ilość odpadów, jako że jednorazowe pudełka z plastiku, w których zazwyczaj dostarczana jest żywność, najczęściej trafiają na śmietnik.

"Co roku sektor dostawczy zużywa ponad pół miliarda plastikowych opakowań. Większość z nich ostatecznie kończy na wysypisku. Dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z Notplą, żeby stworzyć innowacyjną alternatywę dla plastiku. Opakowanie, które nadaje się do recyklingu, jest całkowicie kompostowalne i rozkłada się w ciągu kilku tygodni" - powiedział dziennikarzom brytyjskiego The Mirror Andrew Kenny, dyrektor generalny Just East UK.

Jak dodał, nowe opakowanie jest aktualnie testowane przez trzy londyńskie restauracje: Chilli Tuk Tuk, Authentic Curry Pot i Beijing House. Jeśli opinie konsumentów będę pozytywne, opakowanie trafi do masowej produkcji i będzie wykorzystywane przy wszystkich usługach Just Eat.

Jak donosi The Mirror, Just Eat nie po raz pierwszy postanowił zainwestować w wodorosty jako alternatywę dla plastiku. W 2018 r. firma zaczęła stosować saszetki na przyprawy zrobione z glonów, a aktualnie współpracuje z firmą Hellmann's w celu dalszego rozwijania tego biznesu.