Katowicka SSE przygotowuje zakupy gruntów pod mieszkania dla pracowników firm

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie (wideo)

W środę Janusz Michałek powiedział PAP, że realizowany jest już pilotażowy projekt programu, który ogłoszono w ub. roku; dotyczy on 53 mieszkań w Strzelcach Opolskich. KSSE kupuje tam teren; dysponuje analizami, projektem i pozwoleniem na budowę. Jednocześnie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi samorządami, przygotowuje kolejne takie przedsięwzięcia.

"Jesteśmy w trakcie uzyskiwania korporacyjnych zgód na zakupy gruntów; myślę, że na koniec roku będziemy mogli pochwalić się już jakimś segmentem. Jest nadal zainteresowanie tym programem, rozmawiamy z samorządami ze Śląska" - powiedział. Dodał, że chodzi m.in. o władze Bytomia, Rudy Śląskiej czy Świętochłowic. "To samorządy, które widzą szansę w tym programie, aby zyskać dodatkowych mieszkańców, ale też inwestora, który podejmując decyzję o lokowaniu inwestycji, weźmie pod uwagę płynące z programu korzyści" - zaznaczył.

Według wcześniejszych informacji w Świętochłowicach w programie #Pracownik+Mieszkanie+ planowana jest realizacja projektu "Nowe Lipiny". Obok głównego celu, czyli pomocy w pozyskiwaniu pracowników, chodzi też m.in. o rewitalizację szczególnie zdegradowanej dzielnicy miasta.

Program adresowany jest m.in. do osób przyjeżdżających do woj. śląskiego z innych regionów kraju oraz do Polaków z zagranicy. Firmy i samorządy zainteresowane tą inicjatywą zgłaszały w ub. roku listy intencyjne.

Pierwszą umowę, dotyczącą mieszkań w Strzelcach Opolskich, podpisano we wrześniu 2019 r. Ten pilotażowy projekt zakłada pozyskanie i przeszkolenie pierwszych co najmniej 50 pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez firmy, oraz wybudowanie i wyposażenie dla nich 50 mieszkań w ciągu dwóch lat.

Korzystający z programu pracownicy mają płacić czynsz pomniejszony o dopłaty, które przedsiębiorca (partner programu) pokryje w ramach swojego udziału w kosztach inwestycji. Dopłaty do mieszkań będą częścią wynagrodzenia pracownika; zasady takiej dopłaty mają być określone w umowie o pracę, a po 10-15 latach pracownicy będą mogli wykupić lokale na własność.

W ramach pilotażu ma powstać ok. 50 mieszkań o powierzchni ok. 50 m kw. Lokale złożone z trzech pokoi, kuchni i łazienki mają mieć m.in. zabudowę kuchenną, sprzęt agd, tzw. biały montaż w łazience, standardowe białe meble, panele na podłogach, kafelki w kuchni i łazience.

KSSE na pilotaż przeznaczy 20 mln zł. Jeżeli program się powiedzie, władze strefy deklarują jego rozwój i nawiązanie współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju czy Bankiem Gospodarstwa Krajowego.