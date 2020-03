KE: Decyzja w sprawie zamknięcia granic UE dla obcokrajowców we wtorek

View this post on Instagram

Biznes lubi spokój i przewidywalność. Wszelkie gwałtowne zmiany, niepokoje społeczne i zawirowania makroekonomiczne odciskają na nim ślad. Jednym z kluczowych zasobów przedsiębiorstw są pracownicy. Kłopoty z ich pozyskaniem czy z absencją mogą być sporym wyzwaniem dla branży handlowej i spożywczej, szczególnie w momencie funkcjonowania na zwiększonych obrotach 😷 . #koronawirus #coronavírus #coronavirus #wiruskorona #wirusy #wirus #virus #praca #job #work #hardwork #hardworking #biznes #ekonomicznyponiedziałek #ekonomicznyponiedzialek #ekonomia #portalspozywczy