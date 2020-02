KE: propozycja budżetu UE przedstawiona przez Michela dobrym punktem wyjścia do dyskusji

View this post on Instagram

Coca-Cola o podatku cukrowym: 50 gr na litr napoju jest jedną z najwyższych stawek w Europie Wśród najważniejszych postulatów Coca-Cola HBC Polska przeciwko wprowadzeniu tzw. podatku cukrowego są: wydłużenie vacatio legis, obniżenie opłaty bazowej od każdego napoju, wyłączenie z opłat napojów z zastępnikami cukru oraz kofeiny.