KE: wybuch epidemii koronawirusa w Chinach ryzykiem dla gospodarki UE

Danish Crown zmniejsza eksport do Chin z powodu koronawirusa

"Wybuch (epidemii - PAP) i rozprzestrzenianie się koronawirusa (...) oraz jego wpływ na zdrowie publiczne, życie ludzkie i działalność gospodarczą budzą coraz większe obawy. Wzbudziło to niepewność co do krótkoterminowych perspektyw chińskiej gospodarki i stopnia zakłóceń transgranicznych w momencie, gdy globalna aktywność produkcyjna pozostaje na niskim poziomie" - twierdzi KE.

Komisja szacuje, że czas trwania epidemii i wprowadzone środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa, stanowią kluczowe ryzyko dla unijnej gospodarki. "Im dłużej trwa (epidemia - PAP), tym większe jest prawdopodobieństwo efektu domina na nastroje gospodarcze i globalne warunki finansowania" - czytamy w prognozach KE.