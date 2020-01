Kerry wydaje raport "Trendy Smakowe 2020". W tej dziedzinie jest nieskończenie dużo miejsca na innowacje

W Europie, mimo że kuchnie etniczne, takie jak tajska czy japońska, osiągnęły pewien stopień rozpowszechnienia się na rynku, wraz z rozwojem konsumentów i panującą wśród nich otwartością na nowe doświadczenia i odkrycia kulinarne, pojawił się nowy pomysł na smaki związane z tymi regionami. Słodkie chili i sos sojowy nie są już smakami, których konsumenci poszukują jako przejawu autentyczności azjatyckiej żywności, a specyficzne profile, takie jak cukier palmowy i słodka bazylia, są idealne dla osób tęskniących za Tajlandią, zaś tamari, nori i miso pozwalając im odtworzyć japońskie doświadczenia.

- Granice między kategoriami stale się rozmywają. Obecnie obserwujemy na przykład smaki alkoholowe, takie jak tequila i Cointreau, w kategoriach słodyczy, oraz smaki prosto z cukierni, takie jak brownie i Red Velvet, w napojach mlecznych. W tej dziedzinie jest nieskończenie dużo miejsca na innowacje, ponieważ producenci mogą czerpać inspiracje, na nowo myśląc o tym, w jaki sposób główne smaki danej grupy produktów mogą być wykorzystywane w innych grupach. Coraz częściej widzimy to w naszych zestawieniach, gdzie znajome smaki z danej kategorii pojawiają się jako smaki nowe lub dopiero się pojawiające w innych kategoriach — to naprawdę ekscytujące z punktu widzenia rozwijania produktów — mówi Leigh Anne Vaughan, Global Strategic Marketing Director for Taste.

Firma Kerry, globalny lider w dziedzinie smaku i właściwego żywienia, wydała swoje zestawienia smaków dla Europy na rok 2020. Raport Kerry „Trendy Smakowe 2020” stanowi wynik corocznej analizy smaków żywności i napojów prowadzonej przez firmę Kerry. Prognozy przedstawione w tym zestawieniu bazują na wiedzy i doświadczeniu wewnętrznych ekspertów Kerry (specjalistów ds. sensoryki, baristów, kucharzy, ekspertów kulinarnych, ekspertów ds. marketingu) oraz na wynikach sprzedaży, trendach konsumenckich, monitoringu produktów w handlu detalicznym i na rynku gastronomicznym, a także obserwacji mediów społecznościowych, w tym influencerów, blogerów i vlogerów. Celem analizy jest przewidywanie smaków na nadchodzący rok.