Komisarz rolnictwa: Zmiana obustronnych relacji handlowych zależy od Rosji

Relacje z Rosją są szczególne z uwagi na politykę, jaką to państwo prowadzi. Relacje handlowe są objęte restrykcjami. To w rękach Rosji leży czy to się zmieni – powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa.