Komisja senacka nie wniosła poprawek do ustawy ws. dopłat do dobrostanu krów i świń

Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński zaznaczył podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że nowe przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym polepszenia warunków utrzymania zwierząt. Podkreślił, że taki trend jest także w innych krajach unijnych, które stawiają na dobrostan zwierząt jako element "zielonego ładu", czyli nowego podejścia do rolnictwa i ochrony środowiska.

Chodzi o ustawę znowelizowaną 23 stycznia br. przez Sejm ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Ustawa zakłada, że hodowcy krów i świń będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymaganą minimalną, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu - mówił wiceminister. Dodał, że dopłata ta ma rekompensować rolnikom poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia podwyższonych standardów.

Zapewnił, że przepisy nie przewidują trzymania świń na wolnym wybiegu dopóki w Polsce występuje afrykański pomór świń.

Na dodatkowe dopłaty do dobrostanu zwierząt zarezerwowano 50 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to środki przewidziane na najbliższe dwa lata, ale -jak zapewnił wiceminister - takie wsparcie prawdopodobnie będzie kontynuowane do 2030 roku. Dodatkowe pieniądze mają rekompensować rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt. Szacuje się, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. rolników - hodowców krów i świń.

Jak mówił Kamiński, szczegółowe rozwiązania dotyczące dobrostanu zwierząt znajdą się w rozporządzeniu ministra rolnictwa, które jest obecnie przygotowywane.

Przewiduje się w nim, że dopłata dla hodowców trzody wyniesie: 301 zł rocznie na lochę, 24 zł na tucznika.

Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni, dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc., wyniesie 595 zł rocznie. W przypadku krów "mamek" płatność będzie przyznana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca) dostęp do środowiska zewnętrznego w wysokości 329 zł rocznie.