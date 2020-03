Konfederacja Lewiatan: Firmy potrzebują wsparcia

Pamapol: Dostosowujemy moce produkcyjne do zwiększonych zamówień

– W tym nadzwyczajnym monecie maksymalizacja wpływów podatkowych i nakładanie nowych obowiązków sprawozdawczo – administracyjnych nie powinny być priorytetem rządu, nawet kosztem deficytu budżetu państwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Rząd reaguje na zagrożenia związane z pandemią koronawirusa i proponuje przedsiębiorcom pakiet osłonowy. Firmy zgłaszają, że wprowadzane środki ostrożności przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 powodują poważne straty. Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga przyjęcia pakietu antykryzysowego, który pozwoli utrzymać zamówienia, płynność finansową firm i miejsca pracy. Sytuacja branży turystycznej, transportowej i eventowej jest bardzo trudna. Bez wsparcia rządu i specjalnych rozwiązań, ich funkcjonowanie jest poważnie zagrożone – tłumaczy Konfederacja Lewiatan.

– Pozytywnie przyjmujemy deklaracje, że zabezpieczenie płynności finansowej firm jest priorytetem rządu przy tworzeniu pakietu osłonowego. Poprawa płynności pozwala zabezpieczyć wypłatę wynagrodzeń czy spłatę zobowiązań wobec innych firm – a więc, przeciwdziała efektowi domina, w którym bankructwo jednego podmiotu pociąga za sobą kolejne. Na tym tle państwo jest stabilnym finansowo i instytucjonalnie podmiotem – stąd nie stawia się w pierwszej kolejności do egzekucji świadczeń, a uruchamia swoje zasoby w celu przetrzymania najtrudniejszego okresu, w którym zobowiązaniom nie towarzyszy zdolność do generowania dochodu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie przyjmuje deklaracje odsunięcia w czasie o trzy miesiące wejścia w życie bardzo czasochłonnych i kosztownych obowiązków związanych z przekazywaniem nowych plików JPK_VAT, jednak wciąż stoimy na stanowisku, że najlepszym terminem będzie 1 stycznia 2021 r.

Cieszy zapowiedź wcześniejszych zwrotów podatku VAT i możliwość rozliczenia strat z 2020 r. od dochodów już opodatkowanych w latach poprzednich. To da realną korzyść finansową tym firmom, które znajdą się w najtrudniejszej sytuacji. W zakresie zwrotów podatku VAT, które podlegają weryfikacji przez urząd skarbowy, należy zapewnić mechanizm, kiedy nadwyżka VAT-u jest zwracana w części, w której nie jest kwestionowana. Często przedsiębiorcy spotykają się z sytuacją, w której urząd skarbowy kwestionuje prawidłowość zwrotu niewielkiej części VAT, a wstrzymuje cały zwrot. Ponadto, w przypadku wydłużenia zwrotu, należy umożliwić przedsiębiorcy złożenie zabezpieczenia majątkowego na część wnioskowanej do zwrotu kwoty podatku, ponieważ nie zawsze ma zdolność finansową, na złożenie zabezpieczenia na cały zwrot. W kryzysie będzie o to jeszcze trudniej.