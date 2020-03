Konfederacja Lewiatan przekazała do MR postulaty działań wspierających firmy w kryzysie

Konfederacja Lewiatan przekazuje rządowi kilkadziesiąt rekomendacji do pakietu osłonowego, chroniącego firmy przed skutkami pandemii. Rekomendacje powstały we współpracy z kilkuset firmami i zostały przekazane dziś rano do minister Jadwigi Emilewicz.