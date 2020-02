Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii: podatek cukrowy to dobry krok

"Otyłość to już problem ponad 20 proc. Polaków, nadwagę ma już prawie 60 proc., niezwykle niepokojące są też dane dotyczące dzieci" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Zabrzu.

"Każda forma, która prowadzi do zmniejszenia spożycia cukru jest dobra, ponieważ daje szansę na redukcję problemu otyłości z wszystkimi jej konsekwencjami zdrowotnymi" - dodał.

Prof. Strojek podkreślił, że otyłość to nie problem estetyczny, ale problem konsekwencji, jakie ze sobą niesie.

"Tkanka tłuszczowa z jednej strony jest magazynem energii, z drugiej strony produkuje substancje hormonalne, które sprzyjają rozwojowi miażdżycy, a więc zawałowi serca, udarowi mózgu, miażdżycy naczyń obwodowych. Sprzyja także rozwojowi chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, astma. Nadwaga powoduje też zwyrodnienie stawów czy kości. To szereg problemów, które determinują skrócenie okresu przeżycia" - dodał.

We wtorek rząd przyjął projekt zakładający wprowadzenie opłat od tzw. małpek - alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, przygotowany przez resort zdrowia projekt zakłada wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów. CIR wskazuje, że zasadniczym celem proponowanych przepisów jest "wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej o udowodnionej skuteczności jako narzędzia walki z nadwagą i otyłością".

"Pojawiają się argumenty, że to doprowadzi do kryzysu gospodarczego, bo producenci soków będą musieli zwalniać ludzi i stracą zyski, natomiast na szali mamy życie i zdrowie naszego społeczeństwa, trzeba na to spojrzeć z tej perspektywy. Pojawiają się też głosy, że podatek jest niewielki i to nie wpłynie na spożycie - ja się z tym nie zgadzam, dlatego że każda forma dodatkowej opłaty zwiększa świadomość. Być może ten podatek spowoduje, że ludzie zaczną się zastanawiać, czy może zamiast pić soki - które są rzekomo zdrowe, a tak naprawdę są dostarczycielem pustych kalorii - lepiej pić zwykłą wodę" - powiedział prof. Krzysztof Strojek, który kieruje Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, działającym w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.