Koronawirus: Firmy przechodzą na pracę zdalną. Jakie wyzwania czekają pracodawców?

W dużych aglomeracjach kolejne firmy zamykają swoje siedziby i decydują się na pracę zdalną ze względu na zagrożenie spowodowane koronawirusem. Spotkania przenoszą się więc całkowicie do świata technologii, co dotychczas było trendem, a dziś stanowi już konieczność. Jednak nie we wszystkich branżach takie rozwiązanie ma prawo bytu. Na jakie wyzwania muszą przygotować się pracodawcy?