Koronawirus: Rząd rozszerza kampanię informacyjną

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział we wtorek, że rząd rozpocznie zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną na temat koronawirusa i zagrożeń z nim związanych. Elementem kampanii będą informacje o właściwym postępowaniu przy podejrzeniu, że miało się kontakt z zarażonymi lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u siebie.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał PAP, że rozszerzona kampania będzie polegała m.in. na przekazywaniu informacji w mediach oraz do właściwych instytucji publicznych.

"Rozszerzamy kampanią informacyjną prowadzoną do tej pory. Łącznie będą to już m.in. spoty w telewizji i radiu, informacje zamieszczane w internecie, komunikaty kierowane do poszczególnych instytucji publicznych i samorządowych" - powiedział PAP rzecznik rządu.

Przypomniał w tym kontekście o zapowiadanej przez premiera Mateusza Morawieckiego akcji wysyłania sms-ów osobom, które wracają do Polski z zagranicznych podróży.

"We współpracy z operatorami telefonii komórkowej będą wysyłane sms-y osobom, które wjeżdżają na teren kraju dotyczące właściwego zachowania w razie wystąpienia objawów koronawirusa. Na lotniskach są także dokonywane pomiary temperatury ciała oraz przekazywane materiały informacyjne, dla osób które są narażone na zakażenie koronawirusem" - dodał Müller.

Ponadto rząd - jak informował szef KPRM - zdecydował o sformalizowaniu działania zespołu roboczego ds. monitoringu sytuacji epidemiologicznej w kraju. W codziennych pracach tego zespołu uczestniczą przedstawiciele ministerstw zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji, a także wszystkich innych resortów i agend państwa, które są zaangażowane w działania dotyczące przygotowania na zachorowania na koronawirusa.

Zgodnie z danymi z wtorkowego wieczoru w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa. Polacy wracający z regionów, w których notowano występowanie koronawirusa, łącznie z ogniskiem epidemii - miasta Wuhan - przechodzili kwarantannę, a ich stan zdrowia był monitorowany przez służby medyczne. Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa i zagrożeń w Polsce są publikowane na bieżąco przez Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS zalecił m.in. wstrzymanie się z wyjazdami do Włoch. Wcześniej podobne zalecenia - publikowane także przez resort spraw zagranicznych - objęły kraje azjatyckie, w tym m.in. Chiny, Japonię, Tajlandię i Koreę Południową, gdzie doszło do licznych przypadków zarażenia. Osoby wracające z rejonów, gdzie występuje ognisko zarażenia koronawirusem, proszone są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną.