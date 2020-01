Kościński, MF: można jeszcze zmniejszyć lukę w VAT (wywiad)

PAP: Jakie oczekiwania miał Pan przed wizytą w Davos?

Tadeusz Kościński, minister finansów: Przyjechałem, by rozmawiać o finansach i promować Polskę. Cele te zostały osiągnięte. Spotkałem się z biznesem z różnych sektorów, także finansowych, przedstawicielami rządów czy różnych systemów płatniczych. Za mną szereg spotkań z zakresu spraw finansowych i ekonomicznych, m.in. na temat współpracy administracji rządowej, banków i firm czy budowania odporności światowej gospodarki na wstrząsy.

Podczas spotkań w Domu Polskim - otwartym na czas Forum - dużo uwagi poświęcono Europie środkowej i wschodniej.

Nasza obecność w Davos może odnieść zdecydowanie pozytywny skutek, dla promocji Polski i całego regionu. Jak zaznaczono podczas jednej z debat, Europa centralna jest jak potwór z Loch Ness - wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Po tych kilku dniach w Davos okazuje się, że tak nie jest - wszyscy Europę centralną widzą, ale za mało się niej mówi. Tymczasem to region Europy, który dynamicznie się rozwija, a im większa będzie współpraca krajów do niego należących, tym lepiej dla nas wszystkich. Indywidualnie nasze gospodarki są relatywnie niewielkie - z wyjątkiem polskiej, która jest szóstą w UE - ale po połączeniu sił tworzymy 12. gospodarkę świata. To jest znacząca wielkość i dlatego koncepcja współpracy CEE jest bardzo ważna. Z inicjatywy Polski w Davos powołano Radę Biznesu państw Europy środkowej i wschodniej, która skupia przedstawicieli największych firm tego regionu. Wcześniej utworzono indeks CEEplus, w skład którego wchodzą najbardziej płynne spółki naszego regionu, notowane na różnych rynkach. Indeks ten może być bardzo mocnym przekazem dla potencjalnych globalnych inwestorów, że w tym regionie Europy wiele się dzieje i warto być w nim obecnym.

Podczas jednej z dyskusji minister finansów Francji mówiąc o walce z unikaniem opodatkowania postulował unifikację systemu podatku od korporacji w Europie. Liczy, że Polska poprze inicjatywę. Zaproponował także, by w UE zmienić zasady głosowania w sprawach podatkowych z jednomyślności na głosowanie większością. Polska popiera taki postulat?