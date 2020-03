KOWR czeka na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich do konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów"

"Bitwa Regionów" to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi - prezentacja potrawy przez wyselekcjonowane reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich podczas wojewódzkich zmagań. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepszych 16 drużyn z całego kraju spotka się we wrześniu br. podczas Targów "Smaki Regionów" w Poznaniu.

W "Bitwie Regionów" mogą uczestniczyć drużyny składające się z maksymalnie trzech osób.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej wraz z opisem. Warunkiem udziału w "Bitwie Regionów" jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.