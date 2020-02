Krajowa Grupa Spożywcza ma zarejestrowane logo

W grudniu 2019 r.Krajowa Spółka Cukrowa zarejestrowała w Urzędzie Patentowym znak słowno graficzny Krajowa Grupa Spożywcza. 11 maja 2020 r. minie okres, kiedy można zgłaszać sprzeciw wobec rejestracji.

Według zgłoszenia znak obejmuje aż 18 różnych klas produktów i usług m.in. mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów; preparaty do barwienia żywności; torebki oraz artykuły z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych; nabiał i substytuty nabiału; ryby mrożone, ryby przetworzone; ryby wędzone; koncentraty zup; mięso i wędliny; przekąski; pasty owocowe i warzywne; przetworzone owoce, warzywa i grzyby; cukry, batony zbożowe i energetyczne; płody rolne i z akwakultury; napoje bezalkoholowe; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego; dzierżawa gospodarstw rolnych; magazynowanie i przechowywanie zbóż, energia elektryczna; usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, owoców i warzyw; zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; usługi badawcze w zakresie rolnictwa czy usługi w zakresie pomocy prawnej.

