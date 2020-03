KRUS: nowa kampania"Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz"

Pomimo optymistycznych statystyk wypadkowych - w 2019 roku zgłoszono do KRUS o 1 654 (10,8 proc.) wypadków mniej niż w 2018 roku - ogółem odnotowano 13 641 wypadków. "Uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta" to zaraz po "upadku osób" grupa najczęstszych wypadków, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Do KRUS w ub.r. zgłoszono 1 236 wypadków w gospodarstwach rolnych w wyniku "uderzenia, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta".

Hodowla zwierząt gospodarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Według KRUS ryzyko to ograniczają: świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi.

"Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest nie tylko uregulowane prawnie, ale powinno być również podyktowane względami etycznymi oraz praktycznymi. Zwierzęta poddane w mniejszym stopniu czynnikom stresogennym są zdrowsze i bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza" - skomentowała prezes KRUS Aleksandra Hadzik.

W tym roku kampania na rzecz ograniczenia wypadków z grup "upadek osób" oraz "pochwycenie, uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń", będzie poszerzona o informacje na temat bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich.

Ponadto - jak czytamy w komunikacie KRUS - wcześniejsze kampanie Kasy zyskują w tym roku nową wizualizację i hasła: "Rola rolnika by upadku unikał", "Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz". Wszystko po to, aby uświadomić rolnikom, że to od ich świadomości, postaw i zachowań zależy bezpieczeństwo i jakość życia w gospodarstwie rolnym.

Ogólnopolska kampania "Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz" będzie miała charakter wielokierunkowy, w jej ramach odbędą się: XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz", XXVI Konkurs W rolnictwie można pracować bezpiecznie.

Ponadto w całej Polsce odbędą się liczne spotkania, szkolenia bhp, pogadanki prewencyjne w szkołach, podczas targów, dożynek i innych wydarzeń rolniczych.