KSG Agro o koronawirusie: producentom żywności sprzyja ciepła zima, plony upraw ozimych będą wysokie

Adamczyk: Dostawy towarów do Polski są niezagrożone

- Producentom żywności w obecnej sytuacji sprzyja ciepła zima, dzięki której można prognozować wysokie plony upraw ozimych. Mimo to zarząd KSG Agro na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływ epidemii na działalność spółki – mówi prezes zarządu KSG Agro, Siergiej Kasjanow.

Ponadto zarząd podjął szereg działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników firmy. Na bieżąco przeprowadzane są pomiary temperatury personelu i działania dezynfekcyjne. Wyjazdy służbowe i przemieszczanie się pracowników zostały zredukowane do niezbędnego minimum.

Zarząd nie przewiduje obecnie istotnych negatywnych konsekwencji epidemii koronawirusa dla działalności spółki oraz wyników finansowych w 2020 roku.

- Głównym kierunkiem działalności KSG Agro jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a głównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy Ukrainy, na którym w ciągu ostatniego tygodnia wzrosła zarówno cena, jak i popyt na wieprzowinę. Ponadto zakłócenia w handlu międzynarodowym doprowadziły do zablokowania importu konkurencyjnych produktów. Wszystko to prowadzi do wzrostu sprzedaży i przychodów spółki – podkreśla zarząd spółki.

Według prezesa zarządu KSG Agro Siergieja Kasjanowa głównym zagrożeniem dla ukraińskich producentów żywności dzisiaj są wahania kursu walutowego, a także spadek eksportu produktów rolnych z powodu kryzysu na rynkach międzynarodowych.

- W tych warunkach szanse na stabilny i zrównoważony rozwój pozostaną dla tych firm, które w ciągu ostatnich 3-4 lat realizowali strategię optymalną dla obecnej sytuacji. Do głównych cech takiej strategii należą brak poważnych zobowiązań kredytowych w walutach obcych oraz silna pozycja na rynku krajowym – mówi Siergiej Kasjanow.

Siergiej Kasjanow podkreśla też, że KSG Agro wchodzi w kryzys „w dobrej formie”.

Spółka jest odporna na wahania kursów, ponieważ w tej chwili rozliczenia w walutach obcych nie mają istotnego udziału w strukturze kosztów ogółem. W 2019 r. holding zrestrukturyzował większość zadłużenia w walutach obcych, uwalniając rezerwy walutowe w wysokości ponad 10 mln USD.

Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka zewnętrznego, od 2014 r. spółka konsekwentnie realizowała program budowy pionowo zintegrowanej struktury, zamkniętego cyklu produkcyjnego i obniżenia kosztów produkcji.

- Zamknięty cykl pozwala nam systematycznie redukować koszty, co w czasie kryzysu jest najważniejsze. Na przykład, mając własny młyn paszowy, stosując własne uprawy (głównie sorgo i kukurydzę), możemy zaoszczędzić na paszach dla świń, które zajmują do 70% kosztów produkcji wieprzowiny — wyjaśnia Siergiej Kasjanow.

