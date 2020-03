Kurs złotego może stabilizować się, a rentowności polskich SPW kontynuować spadki

"W przypadku EUR/PLN sporo może zależeć do tego, co się będzie działo w strefie euro, bo na razie można odnieść wrażenie, że narracja rynków dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Do czasu czwartkowego posiedzenia EBC spodziewałabym się, że EUR/PLN będzie poruszał się w dość szerokim przedziale 4,30-4,35" - dodała.

W poniedziałek NBP zaprezentował nowe projekcje dla głównych wskaźników makro. Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego ich znaczenie jest drugorzędne, bo tak drastyczne zmiany na rynkach finansowych i gospodarce powodują, iż są w dużym stopniu nieaktualne, nie uwzględniają wpływu koronawirusa.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wskaźnik inflacji w 2020 roku na poziomie 3,7 proc., w 2021 na poziomie 2,7 proc., a w 2022 na poziomie 2,4 proc. Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada PKB w I kw. 2020 na poziomie 2,9 proc., w II kw. na poziomie 3,0 proc., w III kw. na poziomie 3,2 proc. a w IV kw. na poziomie 3,6 proc.

Z raportu o inflacji NBP wynika, że ostrzejszy przebieg epidemii koronawirusa przełożyłby się na obniżenie - względem ścieżki centralnej - wzrostu gospodarczego w Polsce - bilans ryzyka dla PKB, a w mniejszym stopniu dla CPI, według scenariusza z projekcji skierowany jest w dół.

"Dzisiaj EUR/USD zbliżył się do poziomu 1,15. Osłabienie się dolara, w mojej ocenie, wiąże się ze wzrostem obaw inwestorów co do recesji m.in. w USA i oczekiwaniami na kontynuację obniżek stóp procentowych za oceanem. Spotyka się głosy, że do cięcia stóp dojdzie jeszcze przed regularnym posiedzeniem Fed, zaplanowanym na 17-18 marca" - wyjaśniła Monika Kurtek.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności doszło do bardzo silnych spadków i kolejnego z rzędu ustanowienia minimów historycznych. Najmocniej zniżkowała dochodowość 10-letniego długu (-24,2 pb).

"Spodziewam się w najbliższym czasie znaczącej zmienności notowań. Spadki rentowności są tak głębokie i intensywne, biją niemal codziennie nowe minima, że dopóki nie napłyną na rynek jakieś sygnały uzasadniające odwrócenie, to lepiej zakładać kontynuację trendu" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.