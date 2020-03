Logistyka branży beverage w obliczu koronawirusa

Obecnie koronawirus w największym stopniu wpłynął na branżę transportową w Chinach. Działalność w różnych chińskich portach morskich została ograniczona i wciąż nie wiadomo, kiedy się unormuje. Niektóre linie lotnicze czasowo odwołały swoje loty do/z Chin. W związku z wdrożeniem różnych środków i procedur bezpieczeństwa, firmy logistyczne musiały być przygotowane na opóźnienia w portach i operacjach celnych. Linie lotnicze, które ograniczyły lub anulowały loty, dokonują przeglądu planów operacyjnych, co może przełożyć się na zmiany w rozkładach lotów i przepustowość. Natomiast epidemia koronawirusa w znaczący sposób nie dotknęła globalnego rynku alkoholi i beverage. Pojawiają się jednak pierwsze opinie ekspertów rynku, wskazujące na to, że wpływ koronawirusa może być odczuwalny w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza przez producentów i dystrybutorów alkoholi, dla których Chiny są ważnym rynkiem zbytu. Na sytuację na tym rynku może także wpłynąć pojawienie się koronawirusa we Włoszech, największym światowym producencie i eksporterze wina, choć trudno jest obecnie ocenić skalę.

Hillebrand od początku stara się monitorować sytuację na rynku logistyki beverage w związku z koronawirusem. Firma posiada oddziały w 90 krajach na świecie i współpracuje z największymi producentami i dystrybutorami. Dla Hillebrand zachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i ciągłości procesów operacyjnych ma kluczowe znacznie. Lokalne zespoły Hillebrand w Chinach, także w innych krajach, gdzie odnotowano przypadki zachorowań na koronowirusa, na bieżąco monitorują komunikaty wydawane przez lokalne władze i służby sanitarne. W zależności od wpływu na operacje i procesy transportowe, firma wdraża też odpowiednie procedury.

- Hillebrand, przy współpracy z klientami, dokłada starań, aby złagodzić wpływ koronawirusa na bieżącą działalność operacyjną, jednocześnie dbając o zachowanie odpowiednich warunków pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników mają dla nas zawsze priorytetowe znaczenie. W krajach, gdzie pojawiły się przypadki zarażenia, monitorujemy komunikaty wydawane przez władze lokalne i służby sanitarne, dopasowujemy do nich nasze procedury. Międzynarodowa sieć Hillebrand, wraz z operatorami portowymi i naszymi partnerami, będzie też wspierać klientów w znalezieniu i zapewnieniu najlepszych możliwych rozwiązań – mówi Ellina Lolis, wiceprezes zarządu Hillebrand Poland.