Mała firma transportowa zaoszczędzi nawet 100 tys. zł rocznie

Sprawozdanie roczne ADR. Co warto wiedzieć?

Nawigacja dla ciężarówek to za mało

„Tir wjechał w wiadukt” informują tytuły medialnych komunikatów m.in. z Gdańska, Łodzi, Warszawy, (…) traktujące o pojazdach ciężarowych, których wysokość nie pozwoliła pokonać obranej trasy. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy taka informacja pojawiła się na ponad dwóch tysiącach polskojęzycznych stronach www. Jak się okazuje - nadzieja, że droga wyznaczona przez tradycyjny GPS pozwoli ciężarówce na swobodny przejazd może okazać się złudna. Aby brutalnie nie przekonać się o ograniczeniach infrastrukturalnych względem swojej floty, warto rozważyć wyposażenie logistyka w system zawierający mapę ciężarową. Pozwoli ona na precyzyjne wyznaczenie korytarza, uwzględniając: wysokość i szerokość pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, nacisk na osie czy ograniczenia dotyczące przewozów ADR.

Mapa dla ciężarówek - oszczędność czasu i pieniędzy

- Mapy z atrybutami ciężarowymi znajdujące się w rozwiązaniach telematycznych pozwalają zaoszczędzić nawet kilkanaście procent na kosztach paliwa. Planowanie z uwzględnieniem tych danych znacznie usprawnia procesy wyznaczanie tras – mówi Marta Staniszewska, specjalista ds. wdrożeń i szkoleń marki GBOX.

Kluczowym celem każdego właściciela firmy transportowej jest organizacja optymalnego i efektywnego przewozu z uwzględnieniem czasu i kilometrów niezbędnych do jego realizacji. Jeszcze do niedawna do jego realizacji wystarczała standardowa nawigacja dla samochodów osobowych. Jednak zmiany technologiczne i infrastrukturalne spowodowały, że dynamiczny rozwój branży transportowej, narzędzi i możliwości – w tym systemów telematycznych – daje możliwości dokładniejszej i bardziej ekonomicznej

dla przewoźnika realizacji frachtu. Taki system uwzględnia wszelkie ograniczenia dla większych pojazdów, co pozwala od razu na obranie optymalnej trasy, bez ryzyka nadrabiania kilometrów z powodu np. wiaduktu o niższej wysokości, niż naczepa, czy też ograniczeń wagowych. - Narzędzia wykorzystujące mapy dla samochodów ciężarowych, są w stanie zaplanować trasę uwzględniając te czynniki, dzięki którym kierowcy unikną problemów wynikających z ograniczeń infrastruktury – dodaje Marta Staniszewska, GBOX.