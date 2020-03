Małe firmy włączają się do walki z koronawirusem

Mięso na wtorek: Konserwy wróciły do łask

- Do włączenia się do walki z COVID-19 zainspirowała mnie wizyta w popularnym markecie, kiedy wybrałem się na zakupy spożywcze w okresie rozpoczęcia kwarantanny. Byłem zdziwiony, że pomimo, jak mantra powtarzanych, podstawowych zasad bezpieczeństwa, ludzie tłoczyli się przy kasach, nie zwracając uwagi na potencjalne zagrożenie – mówi Janusz Kunke, Prezes drukarni Kunke Poligrafia z Inowrocławia.

Wówczas, pod wpływem tej sytuacji, postanowił skontaktować się ze swoim dostawcą arkuszy elektrostatycznych z Poznania, żeby połączyć siły i włączyć się do akcji uświadamiania społeczeństwa, przypominając o dwóch podstawowych zasadach: unikanie bliskich kontaktów z ludźmi oraz częste mycie rąk.

Od tego zależy zdrowie, a nawet życie nasze i naszych bliskich. Niby każdy o tym wie, ale siła nawyku czasami jest silniejsza, stąd społeczeństwo powinno być uświadamiane na każdym kroku.

W efekcie obie firmy we współpracy wyprodukowały 20 000 naklejek elektrostatycznych z napisem „Umyj ręce” oraz „Zachowaj odstęp”. Naklejki te będą bez żadnych opłat dystrybuowane do różnych instytucji (sklepy, poczty, urzędy, Stacje Sanepid, szpitale i inne), w których występują skupiska ludzi. Naklejki te po niemiecku i angielsku zostały również w ilości po 4000 przekazane do partnerów z Niemiec i innych krajów europejskich.

Dodatkowo przekaz będzie wzmocniony, kampanią internetową. Tym sposobem przedsiębiorcy z sektora MSP dołączyli do grupy firm, które nieodpłatnie wspierają walkę z koronawirusem. Chcemy pokazać, że pomimo problemów biznesowych związanych z kwarantanną i spadkiem obrotów, małe firmy też mogą być społecznie odpowiedzialne – podkreśla Piotr Łunkiewicz, Prezes Symbio Media Group.