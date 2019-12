Małopolskie: Ponad 1,1 tys. próśb o ekointerwencję

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urynowicza w środę na konferencji prasowej, każdego dnia do urzędu marszałkowskiego napływają nowe sygnały od mieszkańców, którzy są świadkami łamania przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym uchwały antysmogowej.

Na 1 tys. ekointerwencji wykonano blisko 400 kontroli, które w większości przypadków zakończyły się pouczeniami. Dotychczas służby nałożyły sześć mandantów i pobrały kilkanaście próbek z palenisk.

"Popatrzymy na te tysiąc interwencji nie jako na tysiąc donosów, tylko wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami środowiskowymi" - mówił wicemarszałek. Zapowiedział także, że za dwa miesiące będzie gotowa aplikacja ekointerwencji na smartfony i tablety.

Formularz ekointerwencji został uruchomiony 26 marca na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl. Za jego pośrednictwem mieszkańcy województwa mogą zgłaszać - również anonimowo - wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie urząd marszałkowski prosi o informację zwrotną nt. wyników przeprowadzonych kontroli.

Wicemarszałek Małopolski na środowym briefingu prasowym zaapelował również do samorządów gminnych, by zamieściły na swoich stronach internetowych link odsyłający do informacji o systemie ekointernwencji. "Do dziś niestety samorządy gminne nie zamieściły linka na swoich stronach internetowych z informacją o systemie" - powiedział Urynowicz.