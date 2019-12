Marcos BIS dołącza do Grupy Inelo

Z produktów i usług Inelo, korzysta ponad 10 tys. firm transportowych i 38 instytucji kontrolnych w 20 krajach w Europie. To jednak nie wyczerpuje apetytu Grupy, która poszukuje kolejnych obszarów wzrostu.

Naszą ambicją jest dostarczenie usług typu „one-stop-shop” dla rynku transportu i logistyki. Cały czas staramy się uważnie słuchać, jakie potrzeby pojawiają się na dynamicznym rynku usług transportowych. Dlatego podjęliśmy decyzję o dalszym powiększaniu Grupy Inelo. Dołączenie spółki Marcos BIS, firmy

o ugruntowanej pozycji rynkowej, niewątpliwie wzbogaci ofertę grupy poprzez unikatowe rozwiązania technologiczne i tym samym przyspieszy tempo naszego wzrostu. Cieszymy się, że założyciele Marcos Bis, Jacek Mroziński i Maciej Wolny, będą nadal kierować spółką. Zapewni to klientom kontynuację wysokiego standardu obsługi, który jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Ogromna wiedza i wieloletnie doświadczenie Założycieli, pozwolą nam wspólnie doskonalić innowacje dla przedsiębiorców sektora TSL. Wierzę, że dostarczenie naszym klientom rozwiązań kompleksowo wspierających zarządzanie firmami transportowymi, wzmocni ich pozycję na rynku międzynarodowym. Planujemy kontynuować strategię konsolidacji i przejęć ciekawych graczy technologicznych, wyspecjalizowanych w rozwiązaniach dla transportu i wspólnie z nowymi partnerami będziemy pracować nad rozwojem Grupy – mówi Magdalena Magnuszewska, CEO Grupy Inelo.

Sprawdzony partner w biznesie

Marcos BIS ma 27 lat doświadczenia w tworzeniu systemów informatycznych dla spedycji, logistyki

i przewoźników. Flagowym produktem spółki jest TMS Nawigator, czyli nowoczesne narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Kilkanaście modułów, składających się na całość systemu, pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych. Ofertę uzupełniają aplikacje mKierowca, mWarsztat, mSpedytor oraz portal ePrzewoźnik. Marcos BIS wyróżnia na rynku dbałość o dialog z użytkownikami oraz otwartość na nowe pomysły i sprawne dostosowywanie swoich rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.

To strategiczne partnerstwo z Inelo pozwoli stworzyć dla naszych klientów kompleksową ofertę, gdzie system dla zleceń typu FTL i LTL oraz aplikacje, będą uzupełniać produkty z zakresu telematyki oraz rozliczania czasu kierowców. Dobrze jest budować rozwiązania innowacyjne i kompletne. Jednocześnie ścisła współpraca i wymiana know how w ramach Grupy Inelo umożliwi dalsze rozwijanie naszego portfela produktów, w tym w szczególności profesjonalnego narzędzia TMS Nawigator. Dlatego jestem przekonany, że połączenie naszych doświadczeń i technologii pozwoli stworzyć ofertę unikatową na skalę europejską. Wyróżnikiem jest kompleksowość usług i produktów, co stanowi odpowiedź na główne wyzwania, przed jakimi stoją teraz firmy transportowe. Nasza współpraca daje możliwość kreowania zupełnie nowych rozwiązań technologicznych – komentuje Jacek Mroziński, współzałożyciel Marcos BIS.