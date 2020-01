Megatrendy i kluczowe wyzwania 2020 - agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Głównymi nurtami tegorocznego Kongresu są:

Zielony Ład

Jaki praktyczny wymiar zyskają i jak będą realizowane założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Zmiany klimatu to wielkie wyzwanie naszych czasów, a idea zrównoważonego rozwoju wkracza we wszystkie dziedziny działalności człowieka i wpisuje się w strategie biznesowe. Ograniczenie emisji do atmosfery, transformacja sektora energii, wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, gospodarka obiegu zamkniętego, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz służące tym celom badania naukowe i technologie. Jak rozwijać się gospodarczo działając na rzecz środowiska i klimatu - to kluczowy temat kongresowych obrad.

Europa przyszłości

Tolerancja, solidarność, dialog, szacunek dla jednostki - tworzą szczególny soft power Europy. Wolność, bezpieczeństwo, kultura, środowisko to unikatowa europejska synteza. Ten globalny wpływ bywa słabo uświadamiany, niewykorzystywany. Co jest obecnie największą słabością Europy? A gdzie jest jej zbyt słabo wykorzystywany potencjał? Lekcja brexitu - czego nas nauczyła? Co ze spójnością? Przyszłość strefy euro. Nowy budżet UE - nowy układ sił? Rezygnacja z perspektywy rozszerzania UE - tymczasowa czy ostateczna? Europa i USA.

Transformacja energetyki

Sektor energii i dokonujące się w nim przeobrażenia mają kluczowe znaczenie dla realizacji idei zrównoważonej gospodarki. Światowa energetyka nadal eksploatuje ograniczone zasoby, których wykorzystanie wpływa na stan środowiska. Jak zmienia się nasze podejście do energii - jej wytwarzania i wykorzystania? Jak w transformacji energetyki pomaga wiedza, kreatywność, innowacje? Jakie technologie, trendy (OZE) mogą nadawać kierunek i tempo transformacji w najbliższym okresie?

Cyfryzacja

Główne trendy określające kierunek i tempo IV rewolucji przemysłowej. Obecna i potencjalna rola sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, Big Data, przetwarzania w chmurze. Nowe możliwości i szanse; nowe ryzyka i zagrożenia.

Gotowi na gorsze czasy?

Trwa jedna z najdłuższych relatywnie dobrych faz cyklu koniunkturalnego. Spowolnienie w gospodarce eksperci zapowiadają od kilku już lat. Jego spodziewane skutki dla europejskiej gospodarki. Co może skutecznie przygotować polską i globalną gospodarkę na spowolnienie?