Mintel: 3 trendy, które będą kształtować rynek spożywczy i gastronomiczny w ciągu następnych 10 lat

Mintel ogłosił trzy kluczowe trendy, które będą kształtować światowy przemysł spożywczy, napojów i gastronomii w ciągu następnych 10 lat:

• Nowe korporacje: firmy, które odniosą sukces, będą tymi, które poprawią kondycję planety i zdrowie jej populacji. Konsumenci nagrodzą marki, które podejmują działania zmierzające do rozwiązania ważnych problemów społecznych. Świadomi konsumenci jutra będą szukać ekologicznych opakowań i produktów, ale także wskazówek, jak uczynić swoją dietę bardziej zrównoważoną.

• Inteligentne diety: technologia umożliwi konsumentom tworzenie hiper-indywidualizowanych podejść do zdrowia fizycznego i psychicznego. Konsumenci będą mogli uzyskać dogłębną wiedzę na temat swojej biologii, które pozwolą im spersonalizować swoją dietę. Analiza tych narzędzi poinformuje konsumentów o krokach, które należy podjąć, aby zająć się każdym aspektem ich zdrowia, w tym mózgiem i samopoczuciem emocjonalnym. W rezultacie, aby odnieść sukces w ciągu następnej dekady, marki będą musiały oferować bardziej spersonalizowane oferty produktów, opracowywać rozwiązania inteligentnego domu i pomagać konsumentom w radzeniu sobie z nastrojem i zdrowiem.

• high-tech: zaufanie konsumentów do nauki i technologii żywności wzrośnie, ponieważ stają się one niezbędnymi narzędziami do oszczędzania zasobów żywności. Nauka będzie przeplatać się z łańcuchem dostaw żywności, aby zwiększyć plony i przeciwdziałać zmianom klimatu. Przejrzystość informacji ma zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania w przyszłości, w której naukowcy odgrywają równie integralną rolę jak rolnicy.

Eksperci Mintel spodziewają się, że konsumenci będą dalej traktować rośliny priorytetowo, biorąc pod uwagę zdrowie planety tak samo jak własne. Od piwa wytwarzanego z niewykorzystanych części zbóż, po pojemniki wykonane z organicznych odpadów... To właśnie odpady żywnościowe wyznaczą drogę dla bardziej zrównoważonej konsumpcji i innowacji.

Konsumenci oczekujący dłuższego życia będą chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób ich dieta może wpłynąć na długoterminowe zdrowie poznawcze.

Marki wykorzystają naukę i technologię do tworzenia nowych produktów, skrócenia czasu produkcji i potwierdzenia wiarygodności. Tymczasem pojawią się nowe regiony uprawy składników, takie jak w Afryce i Indiach, oraz innowacje rolnicze mające na celu rozwiązanie problemu globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego.