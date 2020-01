Moody’s: koronawirus może mieć wpływ na gospodarkę, handel i popyt konsumentów

- Największe ryzyko związane z zakażeniami koronawirusem w Chinach i poza Chinami jest związane ze zdrowiem ludzi, ponoszone przez osoby narażone na zakażenie. Jeśli liczba incydentów zainfekowania będzie eksalowała, może to mieć także konsekwencje ekonomiczne, jak wykazała epidemia SARS z 2003 roku – ocenia Atsi Sheth, dyrektor zarządzajacy Moody’s.

- Strach przed zarażeniem może osłabić popyt konsumentów, dotknąć turystykę, podróżowanie, handel oraz usługi w dotkniętych wirusem krajach. Potencjalnie wzrosłoby również obciążenie sektorów opieki zdrowotnej w dotkniętych krajach – dodaje.

Na całym świecie, w tym głównie w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach, nowy koronawirus zainfekował ponad 2000 osób. Wykryto go na targu owoców morza w Wuhan, gdzie nielegalnie sprzedawano dzikie gatunki. Ustalono, że ofiara śmiertelna wirusa, którego występowanie stwierdzono po raz pierwszy w grudniu ub. r., regularnie dokonywała zakupów na miejscowym targu owoców morza. Wcześniej wykryto u niej zmiany nowotworowe narządów w jamie brzusznej i chroniczną chorobę wątroby. Leczenie szpitalne nie przynosiło rezultatów i mężczyzna zmarł 9 stycznia wskutek zatrzymania akcji serca.

Koronawirus pojawił się już w Europie, a w środę, 29 stycznia pojawiło się podejrzenie koronawirusa Łodzi. Służby ustalają procedury na wypadek, gdyby potwierdziło się podejrzenie koronawirusa u Amerykanki, która we wtorek wieczorem trafiła do szpitala z objawami grypopodobnymi. Kobieta 25 stycznia przyjechała do Łodzi. Do 17 stycznia przebywała w Chinach, skąd poleciała do Indii, a stamtąd przez Dubaj do Polski.

Nowy zidentyfikowany koronawirus może powodować zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach okazywało się dotąd śmiertelne. Nie wiadomo jeszcze, jak łatwo rozprzestrzenia się on między ludźmi.

Najbardziej spektakularnym przykładem wirusa, który w XX w. przeskoczył na ludzi, jest HIV - wywołujący AIDS (nabyty syndrom braku odporności). Jest on wyjątkowo podstępny, gdyż atakuje komórki odpornościowe, osłabiając układ immunologiczny chorego. Pochodzenia zwierzęcego jest też grypa, którą mogą przenosić na ludzi świnie i ptaki. Inne zoonozy, czyli choroby odzwierzęce, to wirusy gorączek krwotocznych, wścieklizna (najbardziej śmiertelna choroba zakaźna), a także małpia ospa. Wyjątek stanowi bakteryjna choroba przenoszona przez kleszcze - borelioza.

Pochodzenia zwierzęcego są beta-koronawirusy, wywołujące u ludzi SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), MERS (niewydolność oddechową Bliskiego Wschodu), a ostatnio także tzw. zapalenie płuc Wuhan. Nie wiadomo, jakie zwierzę było ogniwem pośrednim w przypadku zakażenia ludzi koronawirusem Wuhan. Jednymi z podejrzanych są węże lub bieługi - rzadki gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych, będące nosicielami koronawirusów.