Można uzyskać dofinansowanie na zagraniczną promocję polskich marek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Wnioski będzie można składać od 11 lutego 2020 r. do 11 maca 2020 r.