MRiRW prezentuje Kodeks Etyki Żywnościowej

18 marca dokument został podpisany również przez delegata Konferencji Episkopatu ds. Polskich Przetwórców Żywności biskupa Piotra Sawczuka oraz przewodniczącego Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 Janusza B. Berdowskiego.

– Różne środowiska, i rolnicze i nawet kościół katolicki mówią, że nie można dalej tolerować wzajemnego oszukiwania się przy produkcji żywności. Ta żywność, która ludzi ma leczyć, ma budować ich zdrowie, ich siły, bywa żywnością, która nie odpowiada standardom. Zdarza się to także u rolników – to jest dla mnie, to jest na sprzedaż. Tak być nie powinno. To jest rzecz niedopuszczalna – stwierdził minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę, że większość żywności jest jednak bardzo dobrej jakości. Zdarza się jednak, że niektóre składniki dodawane w procesie przetwórczym psują tę żywność, a nie ją poprawiają.

– Dlatego przygotowaliśmy, jest to efekt wielu lat prac i podpisaliśmy dokument – Kodeks Etyki Żywnościowej – poinformował minister.

– To jest swoistego rodzaju apel, aby nie oszukiwać się wzajemnie, by płacić uczciwie, by nie opóźniać terminów płatności, by szanować partnera, z którym współpracujemy, żeby ten cały łańcuch „od pola do stołu” był łańcuchem uczciwym – dodał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Etyka to jest po prostu uczciwość. Nie powinniśmy się oszukiwać, bo wspólnie razem mamy obowiązek dostarczać konsumentom dobrą żywność, która będzie budowała ich siły. Natomiast najczęściej na oszukiwaniu cierpią rolnicy. Widać to np. dziś – za podwyżki cen żywności obwiniani są właśnie rolnicy – zwrócił uwagę minister.

Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony do wszystkich rolników, do wszystkich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

Podpisany dziś dokument wspierają najważniejsze osoby w państwie, a Prezydent Andrzej Duda objął go honorowym patronatem.