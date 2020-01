MRiRW: w tym roku odbędą się nabory na wszystkie działania PROW

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że dotychczas zakontraktowanych zostało ok. 63 proc. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a około 41 proc. z nich znajduje się już na kontach rolników. "Ja z tego tempa jestem bardzo zadowolony (...) nastąpiło przyspieszenie prac Agencji, trzeba w większym stopniu wykorzystywać wszystkich pracowników tej największej w Europie agencji płatniczej" - mówił w środę szef resortu rolnictwa.

Zaznaczył, że trwają prace w ARiMR, by w najbliższej perspektywie finansowej wprowadzić wyłącznie wnioski elektroniczne na wszystkie działania. To - jego zdaniem - wyeliminuje "funkcjonujący do tej pory mechanizm", że część rolników rejestruje wnioski niekompletne, tylko po to, by zająć miejsce na początku kolejki licząc na to, że to daje gwarancję otrzymania środków, a ci którzy kompletują wnioski trafiają na jej koniec narażając się na to, że środków dla nich zabraknie.

Z harmonogramu wynika, że jako jedne z pierwszych - jeszcze w styczniu - będą przyjmowane wnioski na inwestycje w nawodnienie w gospodarstwie; w lutym zaś będą zbierane dokumenty na pomoc dla małych gospodarstw (bez ASF) oraz będzie można ubiegać się o premie dla młodych rolników.

W tym tygodniu został już uruchomiony nabór wniosków na działanie "współpraca" Do wykorzystania jest ponad 65 mln euro. O pieniądze mogą ubiegać się grupy osób łączących naukę z rolnikami, biznesem rolniczym i doradztwem rolnym. Jak mówił Kamiński, wsparcie takie ma być przeznaczone na wdrażanie innowacyjnych projektów.

Wiceminister zauważył, że nie zawsze pozyskanie środków z unijnym dofinansowaniem jest korzystne dla gospodarstwa. Część potencjalnych beneficjentów zbyt "optymistycznie" sięga po te pieniądze. "Każda decyzja o ubieganie się o środki była przemyślana i skalkulowana", tak by inwestycje służyły rozwojowi gospodarstwa - zaznaczył Kamiński. Dodał, że oczywiście ministerstwo jak i ARiMR chce wykorzystać wszystkie przyznane środki.

Kamiński zaznaczył, że Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku będzie zupełnie inna, w znacznie większym stopniu kładziony będzie nacisk na ochronę środowiska.

Jak mówił na konferencji p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski, ten rok będzie trudny dla Agencji, gdyż będzie ogłoszonych ponad 30 naborów w ramach PROW. Największym zainteresowaniem cieszą się działania restrukturyzacyjne gospodarstw, modernizacja - zakup maszyn, wsparcie działalności pozarolniczej - wskazał prezes.