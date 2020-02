Na Podlasiu powstanie Dolina Rolnicza

Za kilkanaście miesięcy powinny być znane konkretne kierunki i najmocniejsze strony potencjału rolniczego regionu; trwają badania na ten temat - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej na Politechnice Białostockiej w trakcie debaty o projekcie.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki uważa, że Dolina Rolnicza 4.0. będzie wizytówką regionu. Jak mówił, projekt jest unikalny. "Ma wykorzystywać potencjał naszego województwa związany czy to z przemysłem rolno-spożywczym, z innowacjami, z potencjałem naszych naukowców, ale i też naszych zwykłych rolników" - powiedział. W woj. podlaskim mogłyby powstawać np. nowoczesne maszyny na potrzeby rolnictwa - dodał.

Wyraził przy tym nadzieję, że projekt uda się zrealizować, a dotychczasowe wyniki oceny tego pomysłu są "pozytywne". Szczegółów jednak nie podał.

W ostatnich miesiącach pomysł był oceniany przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Kosicki powiedział, że władze regionu chciałyby, aby w nowej perspektywie UE przeznaczyła na ten projekt dodatkowe środki poza tymi, które będą dedykowane województwu w ramach standardowych programów. Powołując się na podobne doświadczenia z Finlandii wskazał, że kosztowałoby to ok. 1 mld zł.

Pomysłodawca projektu Dolina Rolnicza 4.0, przedsiębiorca dr Adam Ławicki wyjaśnił, że chodzi głównie o to, by opracowywać nowoczesne, innowacyjne technologie dla rolnictwa, w produkcji żywności "na światowym poziomie". "Żeby nasze firmy mogły sprzedawać produkty technologiczne, wysokich technologii, na tym zarabiać, i żeby podatki były płacone tutaj, w województwie podlaskim" - powiedział.

Zaznaczył, że pozytywnie oceniono potencjał regionu do tego projektu, ale wyniki kolejnych badań mają być znane za około rok. Obecnie - jak mówił - nie jest to przesądzone w żadną stronę, "dlatego zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby udzielali się w tym projekcie, aby razem określić ten kierunek". "Im więcej osób będzie przy tym współpracowało, tym lepiej" - dodał.

Podkreślając mocne strony Podlaskiego marszałek wskazał na rolnictwo, mleczarstwo i przemysł rolno-spożywczy. "Do tego mamy silnie, wysoko wyspecjalizowane uczelnie. Wiemy, że jest tu potencjał z punktu widzenia naszej kadry naukowej" - dodał Kosicki.

W pracach nad Doliną Rolniczą Podlaskie korzysta np. ze wzorów fińskich. Uczestniczący we wtorkowej konferencji Martti Launonen, dyrektor generalny Hubconcepts, systemu stworzonego 30 lat temu w fińskim Oulu mówił, że oba regiony są podobne. Ocenił, że Podlaskie ma "wszystkie niezbędne instytucje i szanse", żeby odnieść sukces.

Jak mówił, w Finlandii kluczem do sukcesu było to, że udało się zaangażować wszystkich najważniejszych interesariuszy: naukę, biznes i władze lokalne.