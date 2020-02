Największe centrum hazardowe świata zamyka kasyna w związku z koronawirusem

Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin

Jak wskazano, decyzja szefa władz Makau Ho Iat Senga zbiega się ze zdiagnozowaniem koronawirusa u 29-letniej pracownicy jednego z miejscowych hoteli, która korzystała z autobusów przewożących pracowników kasyn.

Według agencji, to drugi nowy przypadek zachorowania stwierdzony we wtorek w specjalnym regionie administracyjnym na południu Chin. Liczba osób zarażonych koronawisrusem w Makau wzrosła do 10.

Ho wezwał też mieszkańców byłej kolonii portugalskiej, by nie wychodzili z domu, jeśli nie jest to konieczne.

Władze Makau, jak podkreślono, podejmowały dotąd szereg działań zapobiegawczych, które miały chronić mieszkańców przed epidemią - wprowadził np. obowiązek noszenia masek przez pracowników kasyn i innych mieszkańców dojeżdżających do pracy środkami transportu publicznego.

Minister gospodarki i finansów Lei Wai Nong, cytowany przez agencję, stwierdził w oświadczeniu, że do północy we wtorek "wszystkie 41 kasyn i innych lokali, takich, jak kina, puby i kluby nocne, zawieszą działalność na 15 dni".

Sześciu głównych operatorów kasyn w regionie zobowiązało się do płacenia swym pracownikom pensji w okresie, gdy lokale będą zamknięte.

Makau jako centrum hazardu zaczęło się rozwijać -jak podała agencja - po zniesieniu państwowego monopolu na hazard i dopuszczeniu na rynek zagranicznych inwestorów w 2002 r. W 2006 r. przychody związane z branżą przekroczyły te notowane przez Las Vegas, co czyni Makau największym na świecie centrum gier hazardowych. W 2019 r. przychody Makau z tego sektora sięgnęły 293 mld pataca (37 mld dol.) - podała agencja.

W Chinach - według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia - liczba zainfekowanych wzrosła w poniedziałek do 20 tys. 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób. Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie rozwoju sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.