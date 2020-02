Naukowcy: szklarnie mogą stać się samowystarczalne energetycznie

"Rośliny wykorzystują tylko niektóre długości fal światła do fotosyntezy, zatem naszą ideą jest stworzenie szklarni, które generują energię z niewykorzystywanego promieniowania, umożliwiając większej części wiązki niezbędnej do procesu fotosyntezy przeniknięcie do środka - powiedział jeden z autorów badania inżynier Brendan O'Connor. - Jesteśmy w stanie tego dokonać, wykorzystując organiczne ogniwa słoneczne, które umożliwiają dopasowanie absorbowanego spektrum światła w taki sposób, że możemy skupić się na długościach fal niepotrzebnych roślinom" - wyjaśnił, dodając, że do tej pory nie było jasne, jak dużo energii szklarnia mogłaby generować przy wykorzystaniu takich ogniw.

Dlatego badacze posłużyli się komputerowymi modelami, aby ocenić, jak dużo energii szklarnia mogłaby produkować, jeśli wyposażono by ją w półprzezroczyste ogniwa na dachu i czy to wystarczyłoby do jej efektywnego działania. Model opracowano na potrzeby szklarni z pomidorami w Arizonie, Karolinie Północnej i Wisconsin. Materiał opublikowano w magazynie "Joule".

"Mnóstwo energii w szklarniach wykorzystuje się na ogrzewanie i chłodzenie, więc nasz model skupiał się na wyliczeniu ładunku niezbędnego do utrzymania optymalnego zakresu temperatur do wzrostu pomidorów - powiedział O'Connor. - Model wyliczył też ilość energii, jaką wyprodukowałaby szklarnia w każdej lokalizacji, jeśli umieszczono by na jej dachu panele słoneczne".

Technologia wymaga wypracowania pewnego kompromisu między ilością energii generowanej przez ogniwa a ilością światła potrzebnego do fotosyntezy. Oznacza to, że jeśli użytkownicy będą w stanie poświęcić część procesu fotosyntezy, mogą uzyskać więcej energii.

Ponadto ogniwa słoneczne wykorzystywane w badaniu są efektywnymi izolatorami, gdyż odbijają podczerwień. To pozwala utrzymać szklarnie chłodniejszymi w lecie, natomiast w zimie zachować ciepło. W efekcie dla wielu właścicieli szklarni wypracowanie kompromisu nie będzie miało dużego znaczenia.

Na przykład w Arizonie szklarnie mogą stać się samowystarczalne, blokując zaledwie 10 proc. wiązki światła odpowiedniego do fotosyntezy. Jednak jeśli właściciele postanowią blokować więcej tego typu promieniowania, mogą uzyskać dwukrotnie więcej energii, niż wymagają tego szklarnie. W Północnej Karolinie szklarnie nie będą wymagały zasilania z zewnątrz przy zablokowaniu 20 proc. światła. Natomiast w Wisconsin przy użyciu takich ogniw nie ma możliwości dojścia do samowystarczalności - utrzymywanie w szklarniach ciepła w zimie pochłania za dużo energii. Niemniej ogniwa mogą dostarczyć 46 proc. potrzebnej mocy.

Choć technologia wykorzystuje część światła potrzebnego roślinom, wygląda na to, że jej wpływ na wzrost będzie znikomy, zatem może dać właścicielom szklarni wymierne korzyści - podkreślił O'Connor.