Niektóre zmiany legislacyjne w 2020 roku - kalendarium

1 stycznia

* Tego dnia wejdzie w życie duża część Pakietu Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych). PPP obejmuje "kilkadziesiąt punktowych" ułatwień dla biznesu. Np. prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Chodzi też o ułatwienia dla rzemiosła - możliwość założenia spółki bez utraty statusu rzemieślnika. Z początkiem roku rozszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy, którzy pracują w naszym kraju. Z kolei ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych CEIDG będzie obowiązywać od 1 czerwca, natomiast od 1 lipca wejdą w życie korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi.

* Zacznie obowiązywać również ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym. Kluczowe jej rozwiązania to skrócenie terminów zapłaty - 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny; 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a dłużnikiem duży przedsiębiorca. Ustawa wprowadza też ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT). Da też uprawnienia prezesowi UOKiK do ścigania przedsiębiorstw, które są sprawcami największych zatorów płatniczych.

* W życie wchodzą niektóre przepisy ustawy o OZE. Rozszerza się definicja biogazu rolniczego o pochodzenie z oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. OSD, do których przyłączone są instalacje biogazu rolniczego mają przekazywać sprawozdania półroczne Dyrektorowi Generalnemu KOWR co do ilości wyprodukowanej z niego energii elektrycznej i ilości biogazu wprowadzonego do sieci. KOWR ma publikować zbiorczy raport. O wynikach aukcji dla OZE Prezes URE ma informować po 21 dniach, a nie niezwłocznie.