Nowak: dane Eurostatu ws. bezrobocia to efekt dobrze rozwijającej się gospodarki

Z opublikowanych w tym tygodniu danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2020 roku wyniosła 2,9 proc. wobec 3,8 proc. w pierwszym miesiącu 2019 roku. Jest to drugi najlepszy wynik spośród wszystkich państw członkowskich UE. Lepiej wypadły tylko Czechy.

"Bardzo się cieszę, że dane Eurostatu wskazują na spadek stopy bezrobocia. To wielki sukces, że zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej. Miesiąc wcześniej ten wskaźnik był na poziomie 3,3 proc. Spadek o 0,4 pkt procentowego to bardzo istotne obniżenie poziomu bezrobocia" - powiedziała wiceszefowa MRPiPS.

Zaznaczyła, że wchodząc do Unii Europejskiej Polska była jednym z krajów, który notował jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia. "To są dobre dane dla osób, które poszukują zatrudnienia lub chcą zmienić pracę" - wskazała Nowak. Dodała, że wpływ na taki wynik ma dobrze rozwijająca się polska gospodarka.

Wiceminister podkreśliła, że według danych GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 922,2 tys. "To nie zawsze są osoby, które są gotowe, by podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla nas istotne jest to, że te osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje mają dzisiaj możliwość podjęcia pracy zgodnej ze swoimi oczekiwaniami" - powiedziała Nowak.

Powołując się na prognozy oceniła, że stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach nie będzie rosła. "Z rozmów z pracodawcami wynika, że są oni otwarci na zatrudnienie dodatkowych pracowników, co nas bardzo cieszy. Jednocześnie mamy świadomość, że w niektórych branżach brakuje wykwalifikowanych pracowników. Staramy się reagować na takie sytuacje i przygotowywać do wejścia na rynek pracy osoby, które nie zawsze mają status osoby bezrobotnej, a pozostają w bierności zawodowej" - powiedziała Nowak.

Według danych Eurostatu, w styczniu najniższe bezrobocie było w Czechach - 2 proc., a najwyższe w Grecji - 16,5 proc. W całej UE stopa bezrobocie wyniosło 6,6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.