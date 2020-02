Nowe regulacje to nie jedyne wyzwanie dla firm z branży opakowań

W ubiegłym roku branża opakowań musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami rynkowymi, w tym m.in. nowymi regulacjami na poziomie europejskim dotyczącymi Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz dyrektywą Single Use Plastics. Będą one miały niewątpliwie duże znaczenie dla przyszłości firm produkujących i wykorzystujących opakowania – rozwój branży do 2025 r. może się wiązać z inwestycjami na poziomie 20-25 mld PLN, z czego 10-15% firmy będą musiały przeznaczyć na dostosowanie do wspomnianych regulacji. Możliwe jednak, że to nie regulacje będą największym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę dynamiczne, ok. 7-8 proc. tempo wzrostu płac w Polsce, to rosnąca zamożność oraz zmiany stylu życia mogą okazać się najważniejszym trendem napędzającym zmiany w wyborach konsumenckich.

Jakich zmian można oczekiwać? W przypadku każdego z tych trendów polskie społeczeństwo zmierza stopniowo do wzorców obserwowanych na Zachodnie. Przykładowo, przeciętne wydatki gospodarstw domowych w wielu sektorach polskiej gospodarki, opierających się na konsumpcji, są znacząco poniżej poziomów notowanych na takich rynkach jak np. Wielka Brytania, Francja, czy Niemcy. Same zmiany w zachowaniach konsumentów mogą podnieść wydatki w niektórych kategoriach dwukrotnie, zaś dodając do tego długofalowo rosnącą zamożność, wzrost ten może być jeszcze wyższy. Jednym z takich sektorów jest m. in. szeroko rozumiana żywność. Nieprzypadkowo jest to również branża, która w największym stopniu odpowiada za wykorzystanie opakowań. Dużą rolę w przyciągnięciu rosnących wydatków konsumentów ma właśnie opakowanie i to, w jaki sposób wpisuje się ono w zmieniające się oczekiwania konsumentów.

Jak konkretnie zmiany będą wpływać na preferencje konsumentów? Jednym z przykładów może być rosnąca aktywność zawodowa, zarówno w Polsce, jak i w zamożniejszych krajach, jak np. w Niemczech. Z tego powodu konsumenci dysponują coraz mniejszą ilością wolnego czasu, co sprzyja kupowaniu towarów przetworzonych, czyli przekąsek i dań gotowych – jest to wprost powiązane z poziomem zamożności społeczeństwa w danym kraju. Równie dużym wyzwaniem dla producentów opakowań mogą być zmiany w strukturze handlu detalicznego, czy rosnąca rola e-commerce.