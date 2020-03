NSZZ „Solidarność” i ZPP zawieszają udział w pracach Rady Dialogu Społecznego

Obie organizacje nie będą uczestniczyły w RDS do czasu, aż na stanowisku przewodniczącego Rady będzie Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski oraz nie zostanie przeprowadzona lustracja pozostałych członków RDS. W ubiegłym tygodniu pion śledczy IPN poinformował, że teczka TW Roman nie została sfałszowana, co oznacza, że Andrzej Malinowski był tajnym współpracownikiem służb wojskowych PRL.

„Jako Przewodniczący Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wyobrażam sobie, wspólnie z naszymi kolegami , którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, aby współpracować z osobą, która była tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego” – powiedział Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Pierwsze informacje dotyczące agenturalnej przeszłości Malinowskiego zostały opublikowane w tygodniku „Do Rzeczy” w styczniu 2019 roku. Malinowski zaprzeczał i zapowiedział poddanie się autolustracji, czego nie uczynił. Wobec zaprzeczeń Malinowskiego, autor artykułu, Piotr Woyciechowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sfałszowania teczki TW Roman. Postanowienie Prokuratora IPN z dnia 14 lutego 2020 roku o umorzeniu śledztwa w tej sprawie przecina spekulacje.

„Rada Dialogu Społecznego jest ważną instytucją dialogu trójstronnego w Polsce. Powinna być poza wszelkimi zarzutami i podejrzeniami. Obecna sytuacja jest kompromitująca i podważająca zaufanie do RDS, jako do instytucji. Należy usunąć Malinowskiego, przeprowadzić lustrację i w ten sposób oczyścić atmosferę wokół RDS. Natychmiast wrócimy do Rady, jeśli będziemy mogli tu rozmawiać bez obecności ubeków” – powiedział Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.

Rada Dialogu Społecznego jest miejscem dialogu rządu oraz reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz pracodawców.