O miesiąc wydłużony konkurs na unijne dotacje dla przedsiębiorstw

O miesiąc, do końca stycznia 2020 r. zarząd województwa podlaskiego przedłużył we wtorek przedsiębiorcom termin składania wniosków o unijne dotacje w konkursie na wsparcie inwestycji. Do podziału jest 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa.