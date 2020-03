Od 17 marca zmiana struktury ministerstwa rolnictwa

"Struktura organizacyjna ministerstwa nie była zmieniana od 15 lat. Stała się ona archaiczna w stosunku do nowych wyzwań. Zachodzące wokół nas zmiany: klimatu, w funkcjonowaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, nowa perspektywa finansowa na najbliższe siedem lat, wymagają dostosowania również w zakresie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi" - powiedział minister.

"Jednym z wyzwań stojących przed nami są widoczne gołym okiem zmiany klimatu, a co za tym idzie również zmiany w środowisku naturalnym. Produkcja roślinna, rolnictwo precyzyjne, dobór odpowiednich roślin do właściwych gleb i ich wzajemny wpływ na stosunki wodne to tylko jeden z przykładów" - tłumaczył Ardanowski.

Nowo utworzony Departament Klimatu i Środowiska będzie realizował zadania dotyczące zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich, hodowli roślin i nasiennictwa, nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko, ochrony zasobów genowych, gospodarowania zasobami wodnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa, rejestracji środków ochrony roślin, a także cyfryzacji - wyjaśnił.

Jak mówił minister, rozszerzona zostanie działalność Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, który będzie realizował zadania dotyczące przetwórstwa rolno-spożywczego, regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa.

Ponadto do zadań Departamentu należeć będą sprawy związane ze spółdzielczością rolniczą, grupami producentów rolnych i ich związkami, organizacjami producentów i ich zrzeszeń oraz organizacjami międzybranżowymi. W jego kompetencjach znajdzie się też statystyka rolna i rolnicza informacja rynkowa.

Nowy Departament Spraw Ziemskich będzie nadzorował gospodarkę ziemią w Polsce, a także wykonywał zadania w zakresie wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych. Do kompetencji Departamentu należeć będą również kwestie dotyczące ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, planowania przestrzennego, geodezji rolnej, klasyfikacji gruntów, technicznych środków produkcji dla rolnictwa, kształtowania infrastruktury technicznej wsi.