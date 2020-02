Ostatnie dni rejestracji na EEC Trends

Jeden dzień, osiem debat, zróżnicowane i dynamiczne formy, blisko tysiąc uczestników oraz diagnoza najważniejszych trendów określających przyszłość gospodarki: makrotrendy, technologie, kierunek green, zrównoważony rozwój, no waste i gospodarka cyrkularna, transformacja energetyczna, czas czempionów, inwestycje.

W agendzie EEC Trends między innymi:

Trendy określające przyszłość gospodarki

Koniunktura - co nas czeka?

Technologie

Kierunek Green

Czas czempionów

Inwestycje

No waste i gospodarka obiegu zamkniętego

Zielone technologie - wdrożenia, korzyści, bariery

Technologie Cloud w gospodarce

Transformacja energetyczna - główne kierunki i uwarunkowania

Boom w fotowoltaice

Przyszłość systemu transportowego i logistyki w Polsce

Oblicza mobilności (nowe technologie, środki i modele w komunikacji, infrastruktura)

Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Zachęty i bariery

Rynek pracy, aktualna sytuacja i prognozy



Udział w EEC Trends potwierdzili między innymi:

- Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

- Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Polska Miedź

- Anthony Crawford, dyrektor Operacji Produkcyjnej, 3M w Polsce i Regionie Europy Wschodniej

- Grzegorz Czul, prezes, Fluor

- Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor, Akademia WSB

- Piotr Dardziński, prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju

- Joanna Erdman, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski

- Janusz Gajowiecki, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

- Natalia Hatalska, analityczka trendów, autorka bloga

- Mirosław Kowalik, prezes zarządu, Enea

- Janusz Kowalski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych

- Danielle Lane, UK Country Manager & Director of Portfolio and Transactions, Vattenfall

- Bartosz Majewski, Co-founder & President, SoDA (Software Development Association Poland)

- Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes, Forum Energii

- Arkadiusz Mężyk, rektor, Politechnika Śląska

- Jowita Michalska, prezes fundacji, Digital University, SingularityU Warsaw Chapter Ambassador

- Monika Morawiecka, prezes zarządu, PGE Baltica

- Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu, Track Tec

- Artur Pielech, prezes zarządu i CEO, FBSerwis

- Katarzyna Sobótka-Demianowska, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w Polsce ABB

- Krzysztof Szubert, prezes zarządu, NCBR Investment Fund ASI, były sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego

- Martyna Sztaba, Syntoil

- Sebastian Szymanek, prezes zarządu, Polpharma Biuro Handlowe, Dyrektor Generalny Polska

- Igor Wasilewski, prezes zarządu, PERN

- Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

- Wojciech Wolny, prezes zarządu, Grupa Euvic

- Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze, prezes zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Piotr Zawistowski, prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii

- Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

- Rafał Żmijewski, Sales Director, Siemens Digital Industries Software