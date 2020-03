OT Logistics aktualizuje plan naprawczy, przedstawia cele na 2020-2021 i pracuje nad strategią stabilizacji

Koronawirus może kosztować transport lotniczy do 113 mld dolarów

- W ramach rewizji założeń Planu Naprawczego zarząd spółki podjął decyzję o opracowaniu strategii stabilizacji i rozwoju Grupy OT Logistics na lata 2020-2023, której szczegóły zostaną przygotowane przez Zarząd i przedstawione do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki najdalej do 30 czerwca 2020 roku, a jej założenia zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.

W zakresie działań zarządu będzie: koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej oraz zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy.

Pierwszym celem do osiągnięcia jest koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej.

- Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów Grupy. Wobec niezadawalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych, Emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności. Dodatkowo w związku z planowanymi dezinwestycjami spółek w Grupie kapitałowej - wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej oraz zmniejszenie ekspozycji w zakresie aktywów nie synergicznych z pozostałymi spółkami Grupy OTL – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

Drugim celem jest zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy OT Logistics, w tym poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji, co istotnie wpłynie na poprawę płynności finansowej oraz na możliwości odzyskania zmniejszonego, z uwagi na sytuację płynnościową, potencjału w zakresie działalności operacyjnej.

- Zdaniem zarządu spółki realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych Grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności Grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

- W przypadku wypełnienia założeń Planu Zarząd Spółki przewiduje możliwości uzyskania najdalej od 2022 r. funkcjonowania OT Logistics S.A., jako Spółki mogącej zapewnić stabilny i powtarzalny poziom dywidendy dla akcjonariuszy – podała spółka.