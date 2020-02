Otwarte środowisko IT wspomaga procesy podejmowania decyzji biznesowych

Aby zrealizować potrzeby różnych użytkowników, oferowane są specjalistyczne produkty oparte na systemie Red Hat Enterprise Linux i spełniające konkretne wymagania dotyczące sprzętu, aplikacji i środowiska. W myśl tej filozofii platforma Red Hat Enterprise Linux 8 została obecnie udostępniona jako dedykowane rozwiązanie Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions w wersji działającej na serwerach IBM Power Systems (z procesorami POWER9).

Strategie transformacji cyfrowej często skupiają się na zastosowaniu rozwiązań technologicznych do szybszego podejmowania inteligentniejszych decyzji dzięki lepszemu wykorzystaniu istniejących danych. Pakiet aplikacji dla przedsiębiorstw i technologii analizy danych oferowany przez firmę SAP, obejmujący produkty SAP HANA i SAP NetWeaver, został zaprojektowany z myślą o realizacji tego celu przez klientów oraz przyspieszeniu działania procesów biznesowych. Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions zapewnia firmom łatwiejsze metody integrowania i łączenia heterogenicznych środowisk oprogramowania SAP i zarządzania takimi środowiskami. Oferuje możliwości eksploatacji aplikacji SAP i innych programów w ramach jednej sprawdzonej platformy.

Jeśli oceniamy zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia w organizację w większym stopniu opartą na technologiach cyfrowych, zastosowana architektura obliczeniowa odgrywa istotną rolę. Platforma sprzętowa IBM POWER9 została oparta na otwartych standardach i stanowi przykład zaawansowanej, nowoczesnej architektury, szczególnie przydatnej w przypadku obsługi aplikacji nowej generacji wykorzystujących funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego opartych na rozwiązaniach SAP. Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions na platformie IBM Power Systems to spójna, elastyczna platforma dla środowisk Power Systems obsługujących aplikacje SAP. Zapewnia jednolite funkcje kontroli i łatwo integruje się z pozostałymi systemami stosowanymi w centrach przetwarzania danych.

SAP HANA jest obecnie w pełni certyfikowanym rozwiązaniem obsługiwanym w systemie Red Hat Enterprise Linux 8 na platformie IBM POWER9, zgodnie z treścią dokumentów SAP Note numer 2777782 i 2235581. Oprócz korzyści wynikających z zastosowania najnowszej wersji najlepszej na świecie platformy linuksowej, użytkownicy systemu Red Hat Enterprise Linux 8 for SAP Solutions na platformie IBM Power zyskują dostęp do następujących komponentów: