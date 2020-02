PAIH: Polskie maski ochronne pojadą do Chin

Chiny, które do niedawna były głównym eksporterem maseczek ochronnych, teraz borykają się z ograniczonym dostępem do tych produktów. – W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Chinach obserwujemy większe zainteresowanie kupnem maseczek, rękawic oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku. Dostajemy również sygnały o dużym zapotrzebowaniu na maszyny do produkcji tego typu artykułów – mówi Andrzej Juchniewicz, szef biura PAIH w Szanghaju.

Jak wskazuje Andrzej Juchniewicz, jedną z firm, która odpowiedziała na to zapotrzebowanie jest polska spółka. Miamed jest producentem dermokosmetyków oraz dystrybutorem specjalistycznych, bezpiecznych i wysokogatunkowych masek. Biura PAIH w Szanghaju oraz Chengdu wsparły polską firmę kontaktami oraz doprowadziły do zamknięcia kontraktu na ponad 16 tys. maseczek.

– Pomagaliśmy w negocjacjach cenowych, informowaliśmy o uwarunkowaniach kulturowych, przygotowaliśmy też niezbędną dokumentacją eksportową – mówi szef biura PAIH w Szanghaju. Juchniewicz wyjaśnia, że maski mają certyfikat najwyższej klasy bezpieczeństwa (FFP3) za sprawą filtra HEPA.

– Maski Miamed są zbudowane z filtra i zaworu wydychającego. Stanowią skuteczną barierę ochronną przed najmniejszymi cząstkami – jak wirusy, czy bakterie. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez pięciowarstwowy materiał filtracyjny, gdzie jest oczyszczane ze szkodliwych cząstek. Wydychane powietrze jest, z kolei, usuwane przez zawór oraz częściowo przez czaszę maski – tłumaczy Anna Madejska, Dyrektor Sprzedaży Miamed.

– Współpraca z PAIH to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa podczas rozmów handlowych. Pracownicy Agencji to łącznik, wsparcie, przewodnik – podkreśla Anna Madejska. Przedstawicielka polskiej spółki zdradza, że Miamed zamierza zwiększyć zasięg ekspansji – Wejście do Chin to duży krok w kierunku eksportu. Prowadzimy rozmowy w Azji, Europie i Arabii Saudyjskiej – przyznaje.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.